Впервые за 14 лет: легкоатлет из Днепра вывел Украину в редкий финал чемпионат Европы

Украинский легкоатлет Александр Онуфриев пробился в финал чемпионата Европы 2026 года в секторе для прыжков с шестом. Наш соотечественник квалифицировался с последнего проходного места и обеспечил "сине-желтым" борьбу за медали в этой дисциплине впервые за 14 лет.

Видео дня

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Онуфриев с первой попытки взял планку на высоте 5,45 метров, однако затем не сумел прыгнуть на 5,60 м. В результате украинец оказался в подвешенном состоянии и ждал результатов своих конкурентов.

Опередить Александра мог нидерландец Венно Мун, который пошел ва-банк. Он не смог прыгнуть с первого раза на 5,45 метров и решил поднять планку на 15 сантиметров, чтобы опередить атлета из Днепра, но не смог ее взять вылетел с соревнований.

Онуфриев вышел в финал Евро-2026 с 12-го места вместе с британцем Оуэном Хердом и немцем Джилианом Ладвигом. На чемпионатах Европы украинцы были представлены в решающей стадии ЧЕ в 2012 году, когда на турнире в Хельсинки Максим Мазурик занял седьмое место.

Финал прыжков с шестом у мужчин на первенстве ва Бирмингеме состоится в воскресенье, 16 августа. Начало соревнований – в 21:30 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!