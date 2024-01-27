Впервые в XXI веке. В Кубке Англии по футболу случилась грандиозная сенсация. Видео

Клуб 6-го дивизиона чемпионата Англии по футболу "Мэйдстон Юнайтед" оформил одну из самых громких сенсаций в истории Кубка Англии. В гостевом матче 1/16 финала любительская команда со счетом 2: 1 обыграла "Ипсвич Таун", идущий на 2-м месте в Чемпионшипе (вторая по силе футбольная лига страны).

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Представитель Южной национальной лиги, который находится на 98 позиций ниже "Ипсвича", вошел в историю, став первой командой за пределами первой пятерки, которая за 46 лет смогла дойти этой стадии Кубка.

"Ипсвич" трижды попал в каркас ворот в первом тайме, прежде чем Ламар Рейнольдс вывел гостей вперед за две минуты до перерыва своим первым ударом, великолепно пробив над голкипером Кристианом Уолтоном.

Хозяева сравняли счет в начале второго тайма, когда Джереми Сармьенто точно пробил в левый нижний угол. Бразильский голкипер "Мэйдстона" Лукас Коволан 12 раз спасал свою команду от гола, прежде чем Сэм Корн забил победный мяч на 88-й минуте.

"Мейдстон" уже заработал более 230 тысяч фунтов призовых. Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии состоится в воскресенье в 14.10.

"Лукас был одним из последних игроков, которых я приобрел за 48 часов до начала старта чемпионата. В таких важных играх, как эта, в больших играх, он руководит действиями в штрафной и подает пример одноклубникам. Он помог нам во многих играх в этом сезоне, а сегодня это был просто исключительный перфоманс, как и игра остальных футболистов", - прокомментировал успех в интервью BBC главный тренер "Мэйдстона" Джордж Элокоби.

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