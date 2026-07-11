Впервые в мире. В историческом финале определилась победительница Уимблдона. Видео

Впервые в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде титул разыграли две представительницы Чехии. Победительницей исторического финала Уимблдона-2026 стала 21-летняя Линда Носкова, которая обыграла Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:3 и завоевала свой первый трофей на мэйджорах.

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Решающий матч на Центральном корте Лондона продолжался в трех сетах. Для Носковой это был дебютный финал турнира Большого шлема, и она сумела завершить его победой над более опытной соотечественницей.

Первую партию Линда провела практически безупречно. Благодаря мощной первой подаче и агрессивной игре на задней линии она дважды взяла подачу соперницы и выиграла сет со счетом 6:2.

Во втором сете Носкова была близка к досрочному завершению матча. При счете 5:2 она находилась в одном гейме от титула и получила пять чемпионских очков, однако Мухова сумела избежать поражения. Финалистка Roland Garros-2023 выиграла пять геймов подряд и перевела встречу в решающий сет, забрав партию со счетом 7:5.

Судьба трофея решилась в третьем сете. После неудачной концовки предыдущей партии Носкова сумела вернуть контроль над игрой, надежно действовала на своей подаче и оформила ключевой брейк. Сет завершился со счетом 6:3 в пользу 21-летней теннисистки.

Финал стал уникальным сразу по нескольким причинам. Это первый в истории турниров Большого шлема женский одиночный финал между двумя чешскими теннисистками. Кроме того, впервые с 2009 года в решающем матче Уимблдона встретились представительницы одной страны. Последний подобный случай был зафиксирован в противостоянии американок Серены и Винус Уильямс.

Победа Носковой принесла Чехии третью чемпионку Уимблдона за последние четыре года после Маркеты Вондроушовой в 2023 году и Барборы Крейчиковой в 2024-м. Также продолжилась серия турнира: девятый год подряд победительницей женского одиночного разряда стала теннисистка, ранее никогда не выигрывавшая Уимблдон.

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