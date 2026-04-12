Впервые в истории! Немецкая красавица возглавила мужской клуб в Бундеслиге

Берлинский футбольный клуб "Унион" сменил главного тренера после серии неудачных результатов и угрозы борьбы за выживание в элитном чемпионате страны. До конца сезона команду возглавит 34-летняя Марие-Луизе Эта, став первой женщиной у руля мужского клуба Бундеслиги.

Видео дня

Решение об увольнении Штеффена Баумгарта было принято после поражения 1:3 от последней команды чемпионата. Вместе с ним клуб покинули ассистенты Данило де Соуза и Кевин Маккенна.

Гендиректор Хорст Хельдт объяснил кадровые изменения неудовлетворительными результатами после зимней паузы. По его словам, команда одержала лишь две победы в 14 матчах, а последние выступления не дают уверенности в улучшении ситуации с прежним штабом.

"Мы провели крайне разочаровывающую вторую часть сезона и не хотим обманываться текущим местом в таблице. Ситуация остается опасной, нам срочно нужны очки, чтобы сохранить место в лиге. Результаты и игра в последние недели не дают уверенности, что с нынешним тренерским штабом возможен перелом", — заявил Хельдт.

Марие-Луизе Эта ранее работала с командой U-19 и входила в тренерский штаб первой команды. Также она должна была летом возглавить женскую команду клуба.

"Наше положение в таблице пока не гарантирует сохранение места в Бундеслиге. Я рада, что клуб доверил мне эту задачу. Одной из сильных сторон „Униона" всегда было умение объединяться в сложные моменты, и я уверена, что команда наберет необходимые очки", — отметила Эта.

За пять туров до конца сезона "Унион" опережает зону переходных матчей на семь очков. Новому тренеру предстоит решить задачу сохранения прописки в элите немецкого футбола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!