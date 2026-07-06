Впервые в истории: матч ЧМ-2026 закончилась с уникальным результатом. Видео

Сборная Англии по футболу вышла в свой 11-й четвертьфинала чемпионата мира. Британцы под руководством тренера Томаса Тухеля во втором раунде плей-офф первенства планеты-2026 в драматичной борьбе оказались сильнее одних из хозяев турнира мексиканцев – 3:2.

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При этом англичане стали первой командой в истории, которая обыграла мексиканцев на легендарном стадионе "Ацтека" в матче мундиаля, информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. До этого латиноамериканцы провели 10 поединков на своей арене, в которых добыли восемь побед и две ничьи.

Кроме того, "три льва" прервали сухую серию соперников, которые до этого не пропускали на ЧМ-2026 384 минуты. Могильщиком мексиканцев стал полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем.

Сама игра выдалась невероятно драматичной. Ее старт был отложен на час из-за непогоды. Англичане повели 2:0, но перед уходом на перерыв пропустили в ответ один мяч, а в самом начале второго тайма остались в меньшинстве.

Тем не менее практически тут же звездный форвард "Баварии" Гарри Кейн реализовал пенальти, восстановив преимущество своей команды в два гола. На 69-й минуте уже хозяева забили с 11-метрового. Их штурм ворот голкипера Джордана Пикфорда оказался безрезультатным.

Таким образом, Англия вышла в следующий этап, где 12 июля сыграет с Норвегией. "Викинги" выбили с ЧМ-2026 Бразилию благодаря дублю нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

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