Вместо Украины: на ЧМ-2026 по хоккею определились главные неудачники

Сборные Италии и Великобритании стали главными неудачниками чемпионата мира по хоккею 2026 года, который в эти дни проходит в Швейцарии. Обе команды в последний игровой день группового этапа официально оформили вылет в дивизион 1А первенства планеты, а в элите их заменят Украина и Казахстан.

Это стало известно после того, как британцы без шансов уступили команде Германии 3:6, а итальянцы в лобовом противостоянии за право сохранить прописку в сильнейшем дивизионе ЧМ разгромно проиграли словенцам 1:5, открыв счет в матче.

Таким образом Италия и Великобритания провели в элите всего один сезон и вновь вылетели из нее. Причем островитяне не могут закрепиться среди лучших хоккейных сборных планеты в третий раз подряд.

Национальная команда Казахстана вернулась в топ-дивизион спустя сезон, а вот украинцам на камбэк понадобилось целых 20 лет. В последний раз они выступали на главных аренах чемпионата мира еще в 2007 году.

