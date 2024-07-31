Украина выступила в финале гребного слалома на Олимпиаде-2024. Какое место

Украинская гребчиха Виктория Ус заняла 11-е место на Олимпиаде-2024 в дисциплине слалом на каноэ. 31-летняя киевлянка преодолела дистанцию за 113.98, став одной из лучших среди 12 участниц, вышедших в финал.

Видео дня

Украинке на 7-х воротах не удалось развернуться и Виктория их коснулась, за что получила 2 секунды штрафа. Еще одну помарку наша соотечественница допустила на 10-х воротах. В итоге 4 секунды суммарно.

Напомним, что Ус является бронзовой призеркой чемпионата Европы U-23 2015 года в Кракове.

В 2021 году Виктория выступила в первой из двух дисциплин на Олимпийских Играх в Токио. В слаломе байдарки-одиночки Ус заняла восьмое место. Спустя несколько дней состоялись финальные заезды гребного слалома среди женщин в каноэ. Виктория Ус показала результат 124,85 и заняла 7 место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!