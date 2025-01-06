Будучи многолетним подопечным Валерия Васильевича Лобановского, он стал одним из лучших полузащитников нашего футбола. Также в его коллекции пять званий чемпиона страны, четыре комплекта серебряных и один бронзовой медалей, семь Кубков СССР. А еще под руководством Валерия Васильевича он стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975-м, бронзовым призером Олимпиады-1976 в Монреале. Также был помощником Мэтра в сборной Украины, затем и сам стал наставником главной команды страны.

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В день рождения своего тренера, которому 6 января нынешнего года исполнилось бы 86 лет, вспоминает о Валерии Лобановском заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Украины Леонид Буряк.

- О Валерии Васильевиче могу рассказывать много и долго. Возглавив "Динамо", Лобановский коренным образом перестроил всю организацию игры команды, работу всех вспомогательных служб. Встречал на своем пути непонимание, жесткое сопротивление, но несмотря ни на что с удивительным терпением продолжал следовать избранному пути. И под его влиянием начали перестраивать свою работу на новый лад все.

Каков он был в быту, наш главный тренер? Его рабочий день начинался в восемь утра, а заканчивался поздним вечером. Для личных дел, помимо отпуска, у Валерия Васильевича времени почти не оставалось. Он ничего не забывал и никогда не нарушал слова. Сказал - сделал, пообещал - выполнил. Такого же отношения ко всему требовал и от остальных.

Я лично - как игрок, как спортсмен - обязан ему очень многим. Впрочем, как и все остальные динамовцы. Лично я другого тренера для себя сейчас уже не представляю. Хотя, конечно, далеко не всегда и не со всем, что делал Лобановский, я был согласен.

Жизнь футбольных тренеров сложная и неоднозначная. Знакомы им и взлеты, и падения. Вернее, не падения, а отставки. Бывали такие моменты и у Лобановского. Сколько критических стрел было выпущено в его адрес за многие годы! И кто его знает, не эти ли стрелы, дело рук "доброжелателей", стали одной из причин того, что в один момент "забарахлило" сердце Мэтра. Ох уж эти "советчики" и "поклонники" - но они всегда были, есть и будут. Их призвание - признания в любви в дни побед и триумфов, а также проклятия и измена в дни неудач и некоторых отступлений. Казалось, ему давно можно было привыкнуть к подобному лицемерию, но, зная цену этим "благодетелям", все равно относился к ним терпимо.

Когда, бывало, Лобановского пытались больно поддеть вопросами, как, например, "Так почему же команда тогда проиграла?", "Почему потеряла очки?", "Почему в игре ваших подопечных наступил спад?" - Валерий Васильевич отвечал: "Я не волшебник, я только учусь". Или произносил вот такие фразы, ставшие классическими: "Это футбол, не ищите в нем логики", "Некрасивый был матч, говорите? Самый красивый футбол - это итоговый счет на табло. Если мы выиграли - значит, показали красивый футбол".

Как-то Валерий Васильевич вот что сказал о некоторых журналистах: "Сегодня они пишут о политике, завтра - об ошибках в сельском хозяйстве, а послезавтра - о футболе. И всюду они себя чувствуют знатоками, имеющими право поучать".

Он достиг того, что стал самым титулованным тренером нашего футбола. Постоянный поиск, высочайшая требовательность к себе, завидная эрудиция позволили ему овладеть совершенными методами функциональной и морально-волевой подготовки футболистов.

Завоевание двух трофеев Кубка Кубков в 1975-м и 1986-м, а также Суперкубка УЕФА в 1975-м еще раз подтвердили, что эти впечатляющие победы подготовлены тренером-новатором, стремящимся опережать время, и осуществлены классными игроками. "Опережать" - вот вдохновляющий смысл работы. Только так можно достичь подлинного искусства в футболе - таким было кредо великого Тренера.

Для меня Валерий Васильевич навсегда останется старшим товарищем и духовным наставником. Осознаю, насколько мы, игроки, были ему дороги. Как он умел ненавязчиво, не нажимая на больное, заглянуть в глубину души, помочь, поддержать.

13 января 2017 года Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал список десяти наиболее выдающихся тренеров. В этот список легенд наряду с основателем универсального футбола Ринусом Михелсом, шотландским гуру сэром Алексом Фергюсоном, воскресившим "Барселону" Йоханом Кройффом, королем катеначчо Эленио Эррерой и другими также вошел Валерий Лобановский. И официальный сайт УЕФА, давая характеристики каждому из легендарных тренеров, Валерию Васильевича назвал "футбольным ученым". Очень точное определение, как по мне.