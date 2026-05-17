В ЮАР супертяжеловес от нокаута вылетел с ринга. Видео

Конголезский супертяжеловес Жозе Кадима (8-0, 6 КО) одержал восьмую победу на профессиональном ринге, нокаутировав Джонни Мюллера (23-12-2, 14 КО) уже в первом раунде. После решающего удара южноафриканский ветеран вылетел за пределы ринга и некоторое время находился без сознания.

Поединок состоялся 16 мая на арене Emperors Palace в Кемптон-Парке (ЮАР) в рамках вечера бокса Golden Gloves: One Way to Redemption. Непобежденный Кадима дважды отправил соперника в нокдаун в стартовой трехминутке, а затем мощным ударом выбил 35-летнего Мюллера за канаты.

После падения боксер по прозвищу "Ураган" запутался ногами в канатах и лежал на краю ринга без движения.

Обозреватели после боя отметили, что Мюллеру, вернувшемуся в бокс после паузы длиной в два с половиной года, стоит задуматься о завершении карьеры.

Теперь рекорд Жозе Кадимы составляет 8 побед, 6 из них нокаутом, без поражений. Статистика Джонни Мюллера ухудшилась до 23 побед, 12 поражений и 2 ничьих.

