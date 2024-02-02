В Суперлиге Favbet установлен рекорд сезона: кто автор

"Днепр" на своей площадке одержал разгромную победу над "Кривбассом" со счетом 109:59 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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"Днепр" показал превосходную результативность – 75% двухочковых (28/37) и 50% трехочковых (14/28), установив рекорд результативности сезона (предыдущий принадлежал "Днепру" – 104 в матче против "Прикарпатья-Говерлы") и вообще в третий раз в сезоне "Днепр" набирает больше 100 очков. Больше никому из клубов Суперлиги Favbet в этом сезоне это не удавалось.

У "Днепра" очки набрали все 10 игроков, вышедших на площадку, а самыми результативными стали Евгений Сорочан и Игорь Дубоненко – по 19 очков, а Александр Тарасенко оформил дабл-дабл.

"Днепр" выиграл 20-й матч в сезоне, а "Кривбасс" потерпел 19 поражения в 21 матче регулярного чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Кривбасс" – "Днепр" – 59:109 (10:27, 17:26, 21:36, 11:20)

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