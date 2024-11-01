В Суперлиге Favbet оформили крупнейший камбэк сезона: кто выиграл

БК "Кривбасс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Черкассах местные "Мавпы". Команда Александра Вороны выиграла со счетом 84:81.

Видео дня

Соперники провели равную первую половину, оставив всю интригу во второй части игры. Начав третью четверть +4, "Мавпы" провели мощную четверть и развили преимущество до максимальных для себя в этом матче 18 очков. Именно с этой отметки соперники начали четвертую четверть, в которой, казалось, у хозяев будет все, чтобы довести игру до второй домашней победы над "Кривбассом".

Но гости вернулись и даже смогли выиграть матч, оформив самый крупный камбэк сезона. Команда Вороны выиграла четвертую четверть со счетом 32:11. Активные действия в нападении от Бублика, Ловингса и Водолазского и качественная защита помогли гостям спасти, казалось бы, проигранный матч.

"Кривбасс" взял реванш за поражение днем раньше и выиграл игру в Черкассах. 21 очко в актив записал самый результативный игрок команды Михаил Бублик, 19 очков у Ловингса, дабл-дабл в активе Ханта – 11 очков + 12 подборов.

Таким образом, команды обменялись победами и сохранили свои позиции внутри турнирной таблицы. "Кривбасс" свой следующий матч сыграет 11 ноября против "Запорожья", а "Мавпы" в этот же день будут играть против чемпиона Украины "Днепра".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Черкаськи Мавпы" 84:81 (18:19, 19:21, 15:30, 32:11)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!