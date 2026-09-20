В США непобедимый боксер выиграл бой брутальным "нокаутом года". Видео

Филиппинский боксер Эумир Марсиаль одержал восьмую победу на профессиональном ринге, эффектно завершив поединок против Омара Уэрты в Сан-Диего. Олимпийский призер отправил соперника в тяжелый нокаут встречным правым хуком в третьем раунде.

Видео дня

Видео быстро разошлось в социальных сетях. В комментариях болельщики назвали удар Марсиаля одним из главных претендентов на звание нокаута года.

Бой в среднем весе прошел на арене Pechanga Arena в Калифорнии. Марсиаль начал поединок осторожно, позволяя сопернику работать первым номером, однако регулярно отвечал более тяжелыми ударами, особенно по корпусу.

Во втором раунде филиппинец продолжил наносить акцентированные попадания, постепенно захватывая инициативу. Развязка наступила в третьей трехминутке. После одной из атак Уэрты Марсиаль мгновенно ответил точным встречным правым хуком, который пришелся точно в цель.

Уэрта оказался на настиле ринга и не смог подняться, после чего рефери остановил бой. Победа была зафиксирована техническим нокаутом.

После поединка Марсиаль рассказал, что готовил этот удар по ходу встречи.

"Я ждал этот левый удар, чтобы провести контратаку. Во втором раунде он несколько раз попал им. Поэтому я следил за этим ударом, а результат вы увидели сами. В углу мне сказали, что я уже разогрелся и нужно просто выбрасывать руки. Я увидел момент и мы получили нокаут", – сказал боксер.

Для 30-летнего Марсиаля эта победа стала восьмой в восьми профессиональных боях. Пять из них он завершил досрочно. Олимпийский обладатель "бронзы" Токио-2020 впервые вышел на ринг с октября 2025 года.

Поражение стало одним из самых тяжелых в карьере Уэрты. Теперь в активе мексиканца 15 побед при двух поражениях и двух ничьих.

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