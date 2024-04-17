В составе сын Шевченко. Стало известно, с кем сыграет сборная Украины по футболу на чемпионате Европы U19

Согласно жеребьевке, которая состоялась 17 апреля в ирландском Белфасте, сборная Украины по футболу U-19 на юношеском чемпионате Европы сыграет в группе А вместе с командами Италии, Норвегии и хозяевами турнира - Северной Ирландией. Евро-2024 состоится 15-28 июля.

Во второй группе сыграют Франция, Турция, Испания и Дания.

Согласно регламенту по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал. Евро-2024 U19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира-2025 в Чили.

Поединки группы А, запланированы на 15, 18, 21 июля и состоятся в Белфасте. Полуфинал состоится 25 июля. Финал: 28 июля.

Как сообщал OBOZ.UA юношеская сборная Украины по футболу оформила путевку, выиграв турнир элит-раунда на Мальте. Подопечные Дмитрия Михайленко добыли три победы в трех матчах, по очереди обыграв Северную Македонию (2:0), Латвию (3:0) и Швейцарию (3:0).

В первых двух поединках дебютировал второй сын главы УАФ Андрея Шевченко.

Позже знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют Кристиана.

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