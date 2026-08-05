В "Шахтере" "прилично так ох*ели" от требований футболиста сборной Украины – Вацко

Донецкий клуб отказался от подписания защитника сборной Украины Максима Таловерова после переговоров по условиям личного контракта. По словам журналиста Виктора Вацко, финансовые запросы игрока значительно превысили зарплатные рамки "Шахтера".

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Вацко рассказал, что "Шахтер" длительное время вел переговоры с центральным защитником английского "Сток Сити", однако стороны не смогли достичь соглашения.

По информации журналиста, Таловеров запросил зарплату в размере 1,4 млн евро в год. Вацко отметил, что на таких условиях в донецком клубе не выступает ни один футболист.

"Мой WhatsApp говорит, что в "Шахтере" прилично так ох*ели, по-другому даже не скажешь, от требований Таловерова по личному контракту. Макс назвал цифру 1,4 млн евро в год. А таких условий нет ни у одного футболиста "Шахтера". И, конечно, не было никакого шанса подписать контракт на таких условиях. Поэтому от Таловерова отказались", – сказал Вацко у себя на Youtube-канале.

Также журналист сообщил, что "Шахтер" был близок к подписанию уругвайского защитника Алана Матуро из "Дженоа". Клубы согласовали финансовые условия сделки, а футболист должен был пройти медосмотр перед подписанием контракта. Однако трансфер был остановлен главным тренером итальянской команды Даниэле Де Росси, который решил оставить игрока в своем распоряжении.

По словам Вацко, поиск центрального защитника остается актуальной задачей для "Шахтера", однако в клубе не считают этот вопрос критическим и не намерены принимать поспешные решения на трансферном рынке.

Отдельно журналист прокомментировал ситуацию с 18-летним защитником "Гремио" Габриэлом Меком. По его данным, информация о срыве переговоров не соответствует действительности: донецкий клуб продолжает работу над возможным трансфером бразильского футболиста, хотя переговоры проходят непросто.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" выиграть Лигу чемпионов. При этом абсолютным фаворитом является французский ПСЖ.

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