В сборной Украины на Евро-2024 случилась загадочная ситуация: Судаков не смог объяснить случившееся
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не понимает, почему команде часто не удаются первые таймы. Футболист "Шахтера" признался, что ему сложно ответить на этот вопрос.
По словам 21-летнего хавбека и Ребров постоянно делает акцент на этом моменте, и в сборной сами игроки об этом думают, однако ответа так и не находят.
"Это уже систематически, мы понимаем это. Не знаю, почему так. Возможно, нам нужно сначала как-то… Когда мы пропускаем – начинаем играть", – цитирует Судакова tribuna.com.
Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3. Первый гол был забит на 29-й минуте.
Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Украина пропустила на 17-й минуте.
Напомним, что после того, как сборная Бельгии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу обыграла команду Румынии (2:0), у всех представителей группы Е стало по 3 очка. Украина в квартете занимает последнее место.
Перед третьим туром есть несколько вариантов развития событий, при котором подопечные Сергея Реброва выходят в 1/8 финала Евро-2024.
Игра Украина - Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Уже известны названия телеканалов, которые покажут эту встречу.
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