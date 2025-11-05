ФИФА и УЕФА хотят включить Россию в отбор ЧМ по футболу – росСМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) обсуждают вопрос включения сборной России в отборочный турнир к чемпионату мира 2027 года среди женщин. Квалификация к мундиалю стартует в марте будущего года, а участие представителей РФ возможно в так называемом нейтральном статусе.

Об этом информирует Telegram-канал Baza Sport. По его данным, рассматривается возможность проведения домашних матчей за пределами страны-агрессорки. Среди вероятных вариантов называются Азербайджан, Армения и Турция. При этом накануне состоялась жеребьевка отборочного турнира и неясно, в какую из групп планируют включить сборную РФ.

Не так давно женская сборная России провела товарищеские матчи с командой Северной Македонии. В ФИФА и УЕФА обратили внимание на то, что игры не вызвали какой-либо негативной реакции у представителей европейских федераций.

При этом ранее УЕФА не смогла вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

