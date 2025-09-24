В России обвинили в 'карательном сговоре' международные федерации перед ОИ-2026

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов обвинил международные спортивные организации в "карательном сговоре" против страны-агрессорки. Он возмутился отказом допустить представителей РФ в бобслее и скелетоне к Олимпийским играм 2026 года.

Видео дня

Об этом Пегов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, для санкций против россиян якобы нет никаких причин, а Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) убирает конкурентов для других сборных.

"IBSF проявляет ужасное русофобство. Но как с ним бороться? Пока мы со всеми другими президентами российских спортивных организаций видим, что это картельный сговор зимних международных федераций, чтобы не допустить Россию до Олимпиады. Потому что лидерам в моем виде спорта – Германии – конкурент не нужен, за счет того, что нас нет, Великобритания и Америка поднялись на более высокие позиции, а наши квоты заняли мелкие страны вроде Бельгии и Франции, которые никогда никуда не попадали", – сказал Пегов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) огласил официальное решение по вопросу допуска россиян и беларусов к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!