Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров. Также представительница РФ выразила неадекватное мнение о том, что ОИ являются неполноценными без участия страны-агрессора.

Об этом Чепалова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, обвинив в этом Международный олимпийский комитет (МОК).

"Меня раздражает эта ситуация с нашим недопуском. Спортсмен всю жизнь тренируется, готовится ради главного старта в своей карьере. Я знаю, какой это серьезный труд. А МОК сейчас лишает наших спортсменов мечты, устроили беспредел. А кому хуже они делают такими ограничениями? Только себе и своему олимпийскому турниру. Мы-то найдем выход обязательно, у нас все будет хорошо. А вот Олимпиада без российских спортсменов – это уже не Олимпиада, это неполноценные соревнования", – сказала Чепалова.

На минувшей неделе МОК объявил решение о допуске россиян и беларусов к Олимпийским играм 2026 года, которые примет Милан.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обратилась к МОК и цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешает допуску спортсменов из РФ к международным турнирам.

