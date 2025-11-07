В России назвали дело 'любовницы Путина' настоящим 'издевательством над страной'

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин выразил яростное возмущение после того, как фигуристку Камилу Валиеву лишили "золота" чемпионата Европы. Представитель РФ повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы невиновности спортсменки в допинговом скандале.

Видео дня

Об это Жулин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о санкциях в отношении Валиевой "издевательством над страной" и "травлей".

"А что от них еще можно ожидать? Тут все понятно давно: как над страной издеваются, так и над Камилой это делают. Тут все звенья одной цепи. Политика и спорт перемешались. Очень жаль. Девочку затравили до конца. Окончательно. Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Камила же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей. Ей надо теперь оттолкнуться и идти вперед", – сказал Жулин.

До это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Валиевой на четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга и взыскал с нее финансовый штраф. В РФ связали это с конфискацией замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, в анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за допинга.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!