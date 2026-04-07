'В проходе'. Стало известно, что сделали Тищенко и Клочко с паралимпийцами в Раде. Фотофакт

В Верховной Раде во время встречи с украинскими паралимпийцами произошел эпизод с участием народных депутатов Николая Тищенко и Андрея Клочко . Об этом сообщила Марьяна Безуглая, опубликовав соответствующее фото у себя в соцсетях.

По ее словам, депутаты находились в проходе между рядами и не пропускали спортсменов без рукопожатий и совместных снимков.

"Стали в проходе между сиденьями и не пускали паралимпийцев без рукопожатий и селфи. Каждого", – подписала кадр Марьяна.

Напомним, что 7 апреля паралимпийская сборная посетила парламент, где Александра Кононова, Тарас Радь, Александр Казика и его гайд Сергей Кучерявый наградили отличиями имени Левка Лукьяненко: Кононова завоевала пять медалей, Радь получил полный комплект наград в парабиатлоне и "серебро" в лыжах, а Казик с Кучерявым трижды поднимались на пьедестал.

Все "золото" украинцы выиграли в парабиатлоне в спринтерских гонках, также призовые места были в лыжных дисциплинах.

Украина заняла седьмое место в медальном зачете, завоевав 19 наград: три "золота", восемь "серебра" и восемь "бронзы".

