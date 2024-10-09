В НХЛ впервые в истории появилась женщина-тренер. Видео того, что она делает на матче, собрало 8 млн просмотров за сутки

Ассистент главного тренера "Сиэтл Кракен" Джессика Кэмпбелл провела дебютный матч регулярного чемпионата в своей должности, став первой женщиной-тренером в НХЛ. 32-летняя Кэмпбелл вошла в тренерский штаб "Кракен" в июле 2024 года.

Видео дня

Видео ее работы произвело настоящий фурор в сети. Менее чем за сутки ролик, в котором Джессика стоит за хоккеистами и следит за происходящим на льду, посмотрело порядка 8 млн человек.

Дебютный матч регулярки сезона-2024/2025 "Сиэтл" проиграл команде "Сент-Луис Блюз" со счетом 2:3.

В комментариях хоккейные болельщики "Сиэтла" неоднозначно восприняли новую наставницу. Некоторые считают, что главное, это результаты и неважно какого пола тренер. Другие предполагают, что ей будет дискомфортно управлять игроками, особенно когда после матча они в раздевалке раздетые.

Ранее 32-летняя канадка отработала два сезона в АХЛ в качестве помощника главного тренера "Коачелла Вэлли Файрбердс" Дэна Байлсмы, ныне возглавляющего "Сиэтл".

В 2022 году Кэмпбелл работала в тренерском штабе сборной Германии на мужском чемпионате мира по хоккею.

В 2010 году на чемпионате мира по хоккею среди юниорок Кэмпбелл принесла победу сборной Канаде в финале турнира, забросив победную шайбу в овертайме в ворота сборной США, а матч завершился со счетом 5:4 в пользу "кленовых". Она на том турнире заработала 15 очков, став лучшим бомбардиром среди хоккеисток и была признана MVP турнира.

В течение четырех сезонов Джессика играла за "Корнелл Биг Ред", команду представляющую Корнеллский университет; по итогам сезона 2013/14 она заработала 36 очков (14+22). В 2014 году Кэмпбелл стала игроком "Калгари Инферно", команду представляющую Канадскую женскую хоккейную лигу.

В составе сборной Канады стала серебряным призером на чемпионате мира 2015 года, где сыграла 5 игр, но не заработала ни одного очка.

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