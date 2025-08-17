В Китае завершились Всемирные игры-2025. Где Украина

В китайском Чэнду завершились 12-е Всемирные игры — крупнейшие мультиспортивные соревнования по видам, которые не входят в олимпийскую программу. Турнир проходил с 7 по 17 августа и впервые состоялся в Китае. В общей сложности спортсмены разыграли 253 комплекта наград в 60 дисциплинах из 34 видов спорта.

Видео дня

Сборная Украины показала один из лучших результатов в своей истории и завершила соревнования на третьем месте в общем медальном зачете, уступив лишь хозяевам турнира Китаю и команде Германии.

Финальный день принес украинцам четыре награды в пауэрлифтинге. Константин Мусиенко завоевал "золото" в мужском троеборье в тяжелой весовой категории, Дарья Русаненко и Владимир Русев стали серебряными призерами, а Алексей Бычков оформил "бронзу". Эти достижения позволили Украине третий раз подряд выиграть медальный зачет по пауэрлифтингу и установить рекорд — 10 наград в одном виде спорта.

По итогам всех дней соревнований Украина собрала 44 медали: 16 "золото", 14 "серебро" и 14 "бронза". Команда особенно выделилась в пауэрлифтинге, самбо и спортивной акробатике, а также вошла в число лидеров в кикбоксинге, гребле на лодках и карате.

Итоговый медальный зачет Всемирных игр-2025:

Китай — 64 (36 "золото", 17 "серебро", 11 "бронза") Германия — 45 (17 + 14 + 14) Украина — 44 (16 + 14 + 14) Италия — 57 (13 + 25 + 19) Франция — 38 (11 + 11 + 16)

Символами турнира стали эмблема, созданная британским дизайнером Джоном Фэйрли, и талисманы — большая панда Шубао и золотая курносая обезьяна Цзиньцзай. Кроме того, впервые в истории Всемирных игр была проведена эстафета огня с уникальным факелом, созданным китайскими художниками.

Для Украины этот турнир стал особенным: национальная сборная второй раз подряд вошла в топ-3 итогового зачета, укрепив статус одной из сильнейших команд мира в неолимпийских видах спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!