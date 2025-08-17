Украина установила мировой рекорд на Всемирных играх-2025 в Китае. Видео

Знаменитая украинская тяжелоатлетка Дарья Русаненко завоевала "серебро" Всемирных игр-2025 по пауэрлифтингу. Уже в первой дисциплине 24-летняя уроженка Донетчины присела со штангой весом 285,5 кг, что стало новым мировым рекордом и вывело её на промежуточное первое место.

Однако по итогам жима лёжа Русаненко уступила лидерство и откатилась на вторую строчку. В заключительной дисциплине становой тяге Русаненко потянула 217,5 кг, но этого оказалось недостаточно для возвращения на вершину.

В сумме украинка собрала 670,5 кг и 108,98 балла, став вице-чемпионкой турнира. Победу в категории одержала канадка Рея Стинн (109,24 балла), а "бронза" досталась американке Мэри Кребс (104,93). Еще одна украинка - Валентина Загоруйко завершила выступление на пятой позиции с результатом 100,48 балла.

Отдельно стоит отметить общий успех сборной Украины: благодаря девяти наградам национальная команда досрочно выиграла медальный зачёт Всемирных игр в пауэрлифтинге. В мужской тяжёлой категории чемпионом стал Константин Мусиенко, а итог в женской "супертяжёлой" сделал украинцев недосягаемыми для соперников.

После финиша Русаненко призналась, что эмоции от результата пока только начинают приходить:

"Первые эмоции? Ну, слёзы, как всегда. Пока что не осознала все соревнования, как это всё прошло. Держу медаль и всё равно не верится, что уеду с ней домой. Не ставила никаких планов, результата в голове не держала, просто выступала на автопилоте. Соревнования проходили очень круто, организация тоже на высшем уровне. Думаю, что завтра придёт какое-то осознание. Эту медаль я посвящаю своей маме. А планы? Пока не скажу — это секрет, всегда секрет", — сказала спортсменка.

Родом Дарья из города Дружковка на Донеччине. Она начала заниматься пауэрлифтингом с 13 лет, будучи единственной девушкой в спортзале. Уже через полгода выиграла чемпионат Украины среди юниоров — это стало толчком в её карьере и вдохновило продолжать.

Когда началась полномасштабная война, Дарья и тренер во много раз переезжали — они были вынуждены покинуть Дружковку и обосновались во Снятине на Ивано-Франковщине. Теперь на тренировку добираются в Коломию — около 40 км в один конец.

Мировые и европейские рекорды

В 2017 году на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу она выиграла золото в весовой категории до 63 кг с суммой троеборья 355,5 кг, при этом установила рекорд Европы в приседании — 138 кг

На чемпионате мира того же года в Минске она заняла 2 место в сумме троеборья (362,5 кг), установив новый рекорд Европы среди девушек — 140 кг в приседании

Мировая арена и нынешние успехи

В 2023 году на чемпионате мира (Литва) Дарья взяла серебро в категории до 84 кг, с результатом 640,5 кг: присед — 278 кг, жим лежа — 147,5 кг, становая тяга — 215 кг.

