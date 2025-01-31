Продолжаю рассказывать о ведущих украинских футболистах разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания Владимир Мунтян.

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Визитная карточка. Родился в 1946 году. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины. Воспитанник киевской футбольной школы №2. Полузащитник. Играл за киевское "Динамо" (1963-1977). В чемпионатах СССР провел 302 матча, забил 57 мячей. В его коллекции 11 наград чемпионатов бывшего СССР - семь золотых и четыре серебряные медали. Обладатель (1966, 1974) и финалист (1973) Кубка СССР. Провел 32 игры в еврокубковых турнирах, забил 6 мячей. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. Лучший футболист СССР 1969 года. В сборной бывшего СССР провел 49 матчей, забил 7 голов. Участник ЧМ-1970, завоевал "серебро" ЧЕ-1972. Участвовал в отборочных матчах ЧМ-1974 и ЧЕ-1976. Шесть сезонов его включали в списки "33-х лучших" под №1 и один раз - под №3.

1958-1959 годы. Стадион имени Никиты Хрущева (ныне НСК "Олимпийский"). Перед матчами динамовцев в чемпионате страны довольно часто на поле выводили воспитанники разных футбольных школ Киева держались на глазах многих зрителей "по-взрослому". Прекрасная была традиция... "Дружину" школы гороно-2 вывел на поле с важным видом капитан, который был самым маленьким в команде и, наверное, поэтому, глядя, как чинно он шествует впереди строя, взрослые зрители не могли удержаться от улыбок.

Но началась игра, и маленькая "десятка" покорила болельщиков. Дело вовсе не в том, что Володя Мунтян, а именно так звали капитана, забил в этом матче несколько мячей. Всех поразила зрелость его футбольного мышления, умение делать передачи с такой точностью, словно он их заранее отмеривал.

Юный капитан пришел в футбол из секции акробатики, которой увлекался с ранних лет. В итоге именно акробатика сделала его координированным и пластичным.

Стал акробат футболистом

Однажды друзья потащили на стадион СКА своего друга-акробата поиграть в футбол. Его в игре увидел Михаил Борисович Корсунский, замечательный детский тренер. Оценив игру Володи, он понял, что у мальчишки хорошие футбольные задатки, и пригласил его в футбольную школу. И для недавнего акробата мяч стал важнее, чем стойка на руках или сальто - Мунтян начал свой путь в большой футбол.

Через несколько лет Володю пригласили в "Динамо". Его игра за дублеров понравилась Виктору Маслову. Юноша подрос, окреп, держался на поле уверенно, играл изящно, много забивал. Его полюбили болельщики, они охотно ходили на матчи "дубля", за который играли Кащей, Круликовский, Бышовец.

Популярность Мунтяна стремительно росла. Однако места в основном составе не находилось для молодого диспетчера - в хорошей форме были старшие игроки, опытные и умелые. Звездный час Владимира Мунтяна начался тогда, когда целая группа киевских футболистов отправилась в составе сборной страны в Англию на чемпионат мира. Их нужно было срочно заменить дублерами, и тренеры ввели в основной состав многих молодых футболистов - Рудакова, Соснихина, Медвидя, Бышовца, Мунтяна. Вскоре стало ясно, что обойтись без Мунтяна в основном составе просто нельзя. Так он закрепился в первом составе команды на долгие годы.

Известный тренер Гавриил Качалин дал киевскому динамовцу такую характеристику: "В игре Владимира сконцентрировано все лучшее, что есть в современном футболе. Я слышал, в Киеве его прозвали "маленьким бразильцем". Очень точное определение, лучше и не скажешь. Стилю Мунтяна присущи артистизм и виртуозная техника. А самое главное - тончайшее понимание футбола".

Да, киевские болельщики называли Владимира "маленьким бразильцем". В его мгновенных рывках, в поразительном видении поля и умении точно адресовать мяч на любое расстояние, в любую точку, в его коварных финтах и совершенно свободном владении мячом было и в самом деле что-то от бразильских мастеров. Никто лучше Мунтяна не мог вывести партнера на удар, прочитать комбинацию на несколько ходов вперед, решить, кому и какой нужен пас, на какой высоте и с какой силой следует отправлять мяч. Мунтян - один из немногих футболистов масловского "Динамо", кто органично вписался в "Динамо" Лобановского и Базилевича.

Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА зимовали в Киеве

Он был одним из лучших игроков "Динамо" в 1975 году, когда киевляне выиграли Кубок Кубков, победив в финале в Базеле венгерский "Ференцварош" (3:0), а также завоевали Суперкубок УЕФА, дважды нанеся поражение обладателю Кубка чемпионов, грозной мюнхенской "Баварии" - 1:0 в Мюнхене и 2:0 в Киеве.

С августа 1968 года Мунтян регулярно выступал в составе сборной бывшего СССР. Его дебют состоялся в матче с командой Швеции. Часто забивал мячи в решающих играх, как это было в матчах чемпионата Европы с Северной Ирландией в 1971-м, Болгарией и Швейцарией в 1975-м. В 1977-м Мунтян завоевал свою седьмую чемпионскую медаль. "Ну и хватит, - решил. - Пора заканчивать".

Вот как прокомментировал это решение его многолетний партнер по динамовской команде и сборной, заслуженный мастер спорта Леонид Буряк: "Очень яркий игрок Владимир Мунтян, высокотехничный, с сильным ударом, отлично поставленным пасом. И когда он решил уйти, а я считаю, что это произошло преждевременно, нам еще долго его не хватало".

Опекает своих побратимов

Много лет Владимир Федорович отдал тренерской работе. Был наставником динамовской футбольной школы, олимпийской сборной Украины, ФК "Черкассы", симферопольской "Таврии", столичной "Оболони", криворожского "Кривбасса", полтавской "Ворсклы", киевского СКА. Довелось ему поработать и вдали от Украины - в частности, на Мадагаскаре, также тренировал сборную Гвинеи.

Был одним из руководителей Ассоциации ветеранов футбола Украины. Сейчас Мунтян возглавляет общественную организацию "Ветераны футбольного клуба Динамо Киев", которая помогает тем экс-футболистам, которые нуждаются в поддержке. Он желанный гость всех мероприятий официального фан-клуба "Динамо" (Киев).

Вот такой он, один из лучших игроков в истории "Динамо" (Киев) - Владимир Федорович Мунтян, любимец футбольной Украины.