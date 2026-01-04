УкраїнськаУКР
В Госдуме отреклись от российских спортсменов "постыдно затерших Георгиевскую ленту"

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что не будет следить за Зимними Олимпийскими играми-2026 в Италии, подчеркнув своё неприятие участия российских атлетов в нейтральном статусе. Он отметил, что ему "мало интересны нейтральные атлеты, прошедшие процедуру неподдержки СВО и постыдно затершие Георгиевскую ленту в своих соцсетях, отречась от героической памяти предков и многовековой истории нашей страны". Такое заявление было сделано в его интервью накануне старта Игр.

Олимпиада-2026 пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля,  где будет разыграно 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. Российские спортсмены смогут участвовать только без национальной символики и гимна, в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) после решений Международного олимпийского комитета и спортивных арбитражных инстанций. 

Такая позиция подтверждена официальными заявлениями руководства МОК, что нейтральный статус участия не будет пересмотрен даже при любых политических изменениях. 

Решение допустить отдельных российских атлетов к Играм последовало после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал международные федерации пересмотреть свои запреты и разрешил участие в квалификационных соревнованиях.

Например, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила, что лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили право участвовать в Олимпиаде-2026 через квалификацию в нескольких дисциплинах.  

На сегодняшний день список российских спортсменов, допущенных к Играм, остаётся открыт и формируется по мере прохождения квалификации: по данным спортивных СМИ, на данный момент уже подтвердили участие как минимум пятеро россиян в различных дисциплинах зимних видов спорта, а международные федерации продолжают расширять перечень AIN-атлетов.

