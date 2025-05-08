В финале будут только англичане? Анонс вторых полуфиналов Лиги Европы

Сегодня вечером нам станут известны 2 финалиста Лиги Европы. И как же изменились расклады по сравнению с прошлой неделей! Это уже почти 100% английский финал, где на "Атлетик" и "Буде" мало кто рассчитывает. Но правильны ли такие мысли? Возможно, испанцы и норвежцы смогут остановить представителей АПЛ? Рассказывает OBOZ.UA.

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"МЮ" - "Атлетик" (первый матч 3:0)

Главный матч полуфинала сложился совсем не так, как планировали все причастные. "Манчестер Юнайтед" точно не надеялся выиграть явного претендента на кубок аж в 3 мяча. "Атлетик" отнюдь не думал, что его счастливая домашняя арена будет настолько беззубой перед нестабильной английской командой. Все сломалось после двойного наказания: пенальти и красная для Вивиана. И если к отметке нет вопросов, то необходимость удалять защитника очень громко обсуждается. Дальше было уже дело техники: после пенальти, Фернандеш быстро делает дубль, поймав уснувшую защиту басков на мыслях о раздевалке. Счет на тот момент уже стал 0:3.

И кто же имеет больше влияния на этот "МЮ", если не фантастический Магуайр? Несмотря на всю свою мемность, он в очередной раз стал лидером атаки англичан. С первым голом - в моменте стал латералем и помог команде открыть счет. Помогал выходить из защиты - только Линделеф сделал больше передач, чем Гари. Да что говорить, если этот полуфинал стал возможным только благодаря точному удару головой от центрбека.

"Юнайтед" до сих пор остается единственной командой Лиги Европы, которая не проигрывала! Несмотря на это, что манкунианцы были очень близки к поражению во многих матчах, в прошлый четверг все произошло на удивление хорошо. Повезло и с Онаной: голкипер трижды спас ворота. По главным показателям англичане тоже были лучше - по ударам, владению, точности передач и оборонительной деятельности. Хотя откровенного преимущества не было, ведь оба Уильямса и Беренгер попытались укусить соперника. Следующая игра будет на "Олд Траффорд" и пока трудно спрогнозировать, как она пойдет.

Что мотивирует обе команды?

Представьте, что за десятки лет существования Лиги Европы, лишь однажды команда упустила преимущество в три мяча после первой встречи. Это было 11 лет назад, когда "Валенсия" приехала в гости к "Базелю" и отыгралась с 0:3 до 5:3. Этот факт не является главным в мотивации "МЮ", впрочем, уверенные выступления на домашней арене и поддержка родных трибун очень много значат для победителя первой игры. Команду Аморима движет к победе желание спасти репутацию. А еще есть другой фактор - английский финал ЛЕ в этом году станет эдаким плей-офф лузеров. Если красные встретятся с "Тоттенхэмом", то будет возможность выяснить, кто же из двух аутсайдеров АПЛ хуже.

С другой стороны - "Атлетик", у него мотивация очень простая: домашняя арена и домашний финал. Возможно, заключительный матч еврокампании команда провалила именно на своей неприступной крепости. И несмотря на огромный разрыв в 3 гола, УЕФА напоминает, что у басков есть опыт драмы в Манчестере; в 2012-м уже выигрывали дьяволов 3:2. Кстати, в том сезоне испанцы дошли до конца, где разгромно проиграли "Атлетико". Если "МЮ" переиграет испанцев и выйдет в финал, их ждет горячая встреча от обиженных фанатов во время решающей игры, ведь именно "Сан-Мемес" будет принимать итоговую игру.

"Буде/Глимт" - "Тоттенхэм" (первый матч 1:3)

Норвежцев до прошлого четверга называли главной изюминкой Лиги Европы. И они чуточку вернули себе этот статус на 83-й минуте. Но матч сложился по сценарию команды Постекоглу - сплошное удовольствие для собственных фанатов. Доминирование лондонцев очевидно и еще больше, чем было у "МЮ". Представьте, что у "Буде/Глимт" владение было на уровне 58%, но они смогли нанести лишь 1 удар в створ за 90 минут - тот самый гол Салтнеса! Шпоры могли делать все, что угодно, даже замены после перерыва не спасли гостей арены "Тоттенхэма": акробатические приемы мяча (как у Ришарлисона), удары отовсюду (как у Бентанкура) и игра будто на выставочном матче. Победа 3:1 убедительная, но не окончательная.

Тренер норвежцев сказал, что этот гол престижа имеет огромную ценность, ведь вернул уверенность и надежду. Теперь клубу надо сделать правильные выводы - возможность вернуться в борьбу перед своими фанатами уже здесь. Кроме того, вновь доступны Хельмерсен и Эвьен, не сыгравшие из-за дисквалификации. А еще - капитан Берг, ключевой для международных успехов команды. В стане "Тоттенхэма" тоже нет ни намека на недооценку. Защитник Педро Порро отметил, что 3:1 это лишь хороший результат, но соперник очень сильный и надо готовиться биться на 100% еще раз. Теперь команды встретятся на "Аспмюри", где задача выхода дальше все равно актуальна для обоих полуфиналистов.

Самая везучая команда будет играть против самой счастливой

Домашняя арена действительно заряжает путь скандинавов в Европе: проиграли только "Карабаху", ещё в начале Этапа лиги. Но 6 других команд им уступили, 4 из них ("Маккаби", "Твенте", "Олимпиакос" и "Лацио") проигрывали в 2+ мяча. Почему еще норвежцы самые везучие? Потому что пробить не такую крепкую и надежную защиту шпор удалось лишь с помощью такого своевременного рикошета. А еще есть такая удачная ментально домашняя арена. А еще Гек, до сих пор лидер бомбардирской гонки всего турнира. Ну и защита, предотвратившая большое количество голов плюс вратарь, качественные и немногочисленные сейвы которого очень помогли удержать счет.

А вот на стороне "Тоттенхэма" счастливая удача. "Буде" не выиграл ни одного матча против англичан в еврокубках, а за историю новой ЛЕ (на всех этапах) лишь 9 раз командам удавалось отыграть дефицит всего в два гола! В первом матче лондонцы выполнили аж 20 ударов в чужой штрафной, настолько часто им давали пространство. Ну и также подопечным Постекоглу повезло в том, что без Сона, Форстера, Регилона и Дрегушина у них есть уверенная победа. На кону - первый международный финал за 6 лет, а вот в решающих играх Лиги Европы шпор не было с 1984-го. Тогда они, кстати, переиграли "Андерлехт" и взяли свой последний европейский трофей. С другой стороны - "Буде", который может заскочить в первый вообще финал такого уровня для Норвегии.