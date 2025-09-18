В финал с первой попытки! Появилось видео с самой красивой легкоатлеткой Украины на чемпионате мира

На чемпионате мира-2025 по легкой атлетике две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко – успешно преодолели квалификацию в прыжках в высоту, взяв планку 1,92 м с первой попытки. Для Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, этот выход в финал стал особенным: последний раз ей это удавалось еще в 2019 году.

Видео дня

К решающему старту Юлия будет подходить после прыжка на два метра в финале Бриллиантовой лиги, что стало для нее первым подобным результатом за пять лет. У себя в Instagram 23-летняя уроженка Бахмута выложила видео своего прыжка на ЧМ.

В комментарии для "Суспільне Спорт" спортсменка призналась, что получила настоящее удовольствие от выступления, даже несмотря на неожиданную смену погоды — вместо жары начался дождь.

Левченко отметила поддержку японских болельщиков и добавила, что иногда ей казалось, что нужен еще целый стадион украинцев, чтобы перекричать местных фанатов.

Она также рассказала о 10-дневных сборах в Японии, которые помогли быстрее адаптироваться к климату и разнице во времени. По словам Юлии, больше всего запомнились теплый прием и внимание местных жителей — от флажков Украины до детских подарков, сделанных собственноручно.

Финал женских прыжков в высоту состоится 21 сентября в 13:30 по киевскому времени. Наивысшее достижение Левченко на чемпионатах мира — "серебро" 2017 года.

