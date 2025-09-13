Где и когда смотреть Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике в Японии. Расписание трансляций

В Токио 13 сентября стартовал 20-й чемпионат мира по лёгкой атлетике, где за Украину выступают 23 спортсмена. Одним из основных событий турнира станет борьба за медали в секторе для прыжков в высоту с участием главной звезды Ярославы Магучих.

На прошлых чемпионатах мира украинка стабильно подтверждала свой класс: в 2019 году в Дохе она завоевала "серебро", в 2022-м в Юджине также стала обладательницей серебряной медали, а на последнем мундиале 2023 года в Будапеште Магучих принесла Украине историческое "золото", впервые став чемпионкой мира.

Следить за её выступлениями в Японии можно в прямом эфире на телеканале "Суспільне Спорт" и на официальном сайте телеканала.

Расписание (время — киевское):

Квалификация — 15 сентября, 03:05

Финал — 17 сентября, 14:10

Напомним, украинские болельщики могут надяться на медаль на ЧМ в Токио лишь в секторе для прыжков в высоту и для метания молота. Ведь именно в этих дисциплинах наши атлеты стояли на пьедестале Олимпиады-2024 и брали награды крупных турниров этого сезона.

