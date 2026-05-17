В чемпионате Молдавии забит самый необычный гол в истории футбола. Видео

В матче чемпионата Молдавии между "Реал Сирети" и "Огузом" был забит курьезный гол, который болельщики в интернете уже успели окрестить самым необычным в футбольной истории. Мяч оказался в воротах после рикошета от лежавшего на газоне игрока и ошибки вратаря.

Эпизод произошел в четвертьфинале плей-офф Лиги 1 сезона 2025/2026. "Реал Сирети" выигрывал со счетом 4:1, когда игрок "Огузспорта" пробил из-за пределов штрафной. Удар получился неудачным, и мяч катился мимо ворот, однако защитник хозяев Валентин Ребежа в этот момент лежал на поле после столкновения.

Мяч попал в футболиста, резко изменил направление и перелетел голкипера, который отвлекся на партнера и вышел из ворот, чтобы проверить его состояние. В итоге арбитр засчитал взятие ворот, а счет стал 4:2.

Комментатор матча заявил, что судья посчитал эпизод обычным рикошетом и принял решение засчитать гол. Видео момента быстро распространилось в соцсетях и за сутки набрало под 800 000 просмотров.

Игра в итоге завершилась крупной победой "Реал Сирети" со счетом 5:2, благодаря чему клуб вышел в полуфинал турнира.

