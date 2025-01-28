В Британии заявили, что Фьюри '100% вернется' ради одного боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категория Дюк МакКензи выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возобновит карьеру в ближайшее время. Это произойдет из-за намерений промоутеров организовать бой Цыганского короля с его соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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Об этом МакКензи заявил в интервью порталу talkSPORT. По словам британского экс-боксера, Фьюри наверняка не видит себе нигде, кроме спорта, а также чувствует в себе силы провести еще как минимум один большой поединок, которым несомненно выглядит противостояние с Джошуа.

"100% это наверняка произойдет. Он вернется и подерется с Джошуа. Он несколько раз говорил одно и то же, а потом, через несколько месяцев ему просто становится скучно и он возвращается. Он говорит, что должен делать единственное, чем он может заниматься. А это бокс. И я не вижу его в качестве телевизионного аналитика. Это не в его ментальности. Думаю, его сильной стороной было бы остаться в спорте, но, возможно, в качестве промоутера или менеджера. Но я считают, что он готов к новому бою", – сказал МакКензи.

13 января Фьюри объявил о завершении карьеры. При этом важно помнить, что он уже дважды делал это. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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