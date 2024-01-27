В Бельгии случился уникальный случай в европейском футболе. Видео

Дисциплинарный совет чемпионата Бельгии по футболу постановил переиграть матч "Андерлехт" — "Генк" из-за ошибки рефери. Поединок 19-го тура национального первенства состоялся 23 декабря прошлого года и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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На 23-й минуте гости не реализовали пенальти, а затем рефери отменил гол, который игроки забили во время добивания. "Генк" подал апелляцию на решение VAR, не давшего возможности перебить нереализованный пенальти.

На повторе было четко видно, что игрок "Андерлехта" вбежал в штрафную еще до удара.

"Дисциплинарный совет отменил ранее принятое решение Департамента профессионального судейства не переигрывать матч. Совет прислушался к аргументу "Генка" о том, что официальные лица матча неправильно применили правила на рассматриваемой стадии пенальти. "Генк" надеется, что в ближайшее время будет найдена дата для переигровки матча", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

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