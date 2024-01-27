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В Бельгии случился уникальный случай в европейском футболе. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,1 т.
В Бельгии случился уникальный случай в европейском футболе. Видео

Дисциплинарный совет чемпионата Бельгии по футболу постановил переиграть матч "Андерлехт" — "Генк" из-за ошибки рефери. Поединок 19-го тура национального первенства состоялся 23 декабря прошлого года и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Видео дня

На 23-й минуте гости не реализовали пенальти, а затем рефери отменил гол, который игроки забили во время добивания. "Генк" подал апелляцию на решение VAR, не давшего возможности перебить нереализованный пенальти.

В Бельгии случился уникальный случай в европейском футболе. Видео

На повторе было четко видно, что игрок "Андерлехта" вбежал в штрафную еще до удара.

В Бельгии случился уникальный случай в европейском футболе. Видео

"Дисциплинарный совет отменил ранее принятое решение Департамента профессионального судейства не переигрывать матч. Совет прислушался к аргументу "Генка" о том, что официальные лица матча неправильно применили правила на рассматриваемой стадии пенальти. "Генк" надеется, что в ближайшее время будет найдена дата для переигровки матча", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

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