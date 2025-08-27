УкраїнськаУКР
Усик произвел фурор на сцене с топ-звездами Украины: что происходило на закрытой вечеринке с Иво Бобулом, Дорофеевой и MONATIK. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
369
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина Усик организовали благотворительный вечер, во время которого собирали средства для детей из Николаева, которые потеряли родителей. На закрытом мероприятии выступили отечественные знаменитости, среди которых Надежда Дорофеева, Иво Бобул, MONATIK и DREVO, однако в центре внимания неоднократно оказывался боксер. Он зажег на сцене со звездами и поразил присутствующих своими невероятными танцами.

Видео дня

Кроме того, 38-летний спортсмен продемонстрировал свои вокальные навыки, ведь подпевал популярные композиции. Кадры с благотворительного мероприятия обнародовала Екатерина Усик в своем Instagram.

Одним из самых эффектных перформансов Александра Усика стало его выступление с Иво Бобулом. Народный артист Украины исполнял трек "Розмова з тобою" и танцевал на сцене в характерном для себя стиле. Со своей стороны боксер повторял его движения и даже спел в один микрофон.

Значительно более бодрый танец абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе продемонстрировал под хит Дорофеевой и POSITIFF "Смак-печаль". Александр Усик произвел на сцене настоящий фурор, поэтому время от времени даже артистка не могла отвести от него взгляд.

А вот под трек DREVO "Самолітом" спортсмен потанцевал с дочкой. Он держал маленькую Марию на руках и подошел к самой сцене.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Омаргалиева удивила, что жена Усика сказала ей после рождения четвертого ребенка. Избранница боксера хочет жить хорошую жизнь и не лишать себя радостных моментов.

