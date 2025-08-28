'Неужели война закончилась?' Экс-чемпион мира наехал на Усика за его поступок в Украине. Видео

Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис резко отреагировал на видео с благотворительного вечера, в котором участвовал абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. 27 августа Александр с женой организовали закрытое благотворительное мероприятие для помощи детям из Николаева, которые потеряли родителей. На вечере выступали украинские знаменитости — Надежда Дорофеева, Иво Бобул, MONATIK и DREVO.

В своем Twitter 40-летний латвиец написал: "Неужели война уже закончилась, что можно устраивать такие публичные праздники? Пока у меня нет повода для торжества. Я, как депутат, думаю о своем народе и бесплатно тренирую соотечественников, чтобы наша страна была сильной. Пока причины для танцев не вижу".

Также Бриедис выложил видео выступления Усика с Иво Бобулом: народный артист исполнял песню "Розмова з тобою", а боксер повторял его движения и пел в один микрофон.

Позже Усик зажег на сцене под хит Дорофеевой и POSITIFF "Смак-печаль", демонстрируя энергичные танцы и вокальные способности, чем поразил присутствующих.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября Бриедис неоднозначно высказался о военной агрессии России против Украины. Экс-соперник Александра Усика, для которого поединок против уроженца Риги сложился невероятно тяжело, выдал странное мнение о том что в нашей стране большинство людей не понимает происходящего.

В феврале 2023-го Бриедис посетил Украину, встретившись с мэром Киева Виталием Кличко и передав генератор одной из школ.

Напомним, что в 2018 году Усик встречался с Майрисом на ринге и победил латвийца по очкам: 115-113, 115-113 и 114-114.

