Усик сделал предсказание и преподал урок поляку: как 10 лет назад началась чемпионская карьера украинской легенды

10 лет назад, в сентябре 2016 года, начался великий чемпионский путь Александра Усика в профессиональном боксе. В своём 10-м поединке в крузервейте боксёр из Прима встретился с грозным и на тот момент непобедимым поляком Кшиштофом Гловацким, владевшим титулом WBO. Несмотря на то, что соперник оказался упорным, Усик сумел перебоксировать поляка на его территории, победить единогласным решением судей 117:111, 119:109, 117:111 и впервые стать чемпионом мира.

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Можно сказать, что Александр предсказал своё ближайшее будущее ещё во время пресс-конференции в июне 2016 года. Пока другие обсуждали поединок, который должен был состояться через несколько месяцев в живописном Гданьске, украинец что-то записывал в блокнот, а затем показал журналистам: "Aleksandr Usyk WBO new champ" — "Александр Усик — новый чемпион WBO", поставив свой автограф и дату предстоящего боя.

Крымчанин признавал, что Гловацкий – серьёзный соперник, но не переживал за результат: "Он точно не слабак, поэтому я должен быть в своей лучшей форме, когда прозвучит первый гонг. Но это лишь один из моих шагов на пути к титулу абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Я однозначно выиграю, а потом займусь другими чемпионами в этом весе, чтобы объединить титулы".

Гловацкий тогда тоже нашел, что ответить амбициозному сопернику: "Он нарисовал, что станет чемпионом мира? Возможно, ему придется сменить вес, тогда всё может быть. Однако в первой тяжёлой весовой категории Усик чемпионом не станет, по крайней мере по версии WBO".

Когда мы летели на бой в Гданьск и рассказали о причине нашего визита польским таможенникам, они сразу спросили, как, по нашему мнению, закончится бой? А потом снисходительно посмотрели на нас и рассмеялись, услышав, что мы не сомневаемся в победе Александра. И в этом отражалось все отношение поляков, да и немалого числа болельщиков из других стран, к расстановке сил в этом поединке. Ведь на профессиональном ринге Усик дрался преимущественно дома, лишь однажды покинув пределы страны, и для большинства иностранцев оставался загадкой.

Но главное, что Александр был уверен в своих силах и психологически готов к давлению не только со стороны Кшиштофа, но и со стороны переполненной Ergo Arena. Да и по поводу гостевого судейства могли бы возникнуть вопросы, если бы крымчанин дал хоть малейший повод. Но 17 сентября 2016 года в Гданьске Усик встретился с чемпионом, который до этого ни разу не проигрывал, и на глазах у польских болельщиков отобрал у их любимца пояс.

Кстати, в зале крымчанина поддерживали его кум Василий Ломаченко со своим отцом, другая легенда бокса Виталий Кличко и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан со своими подругами по команде.

Следует отметить, что Гловацкий с первых секунд пытался захватить инициативу и давить на соперника, пока тот не сломается. Большую часть боя он шёл вперёд, но дотянуться до проворного Усика было крайне трудно. Украинец грамотно работал на контратаках, сохраняя дистанцию и избегая ближних "рубок". Казалось, что поляк пытался поднять темп, измотать соперника и зажать его у канатов, но Александр обладал отличной физической подготовкой, поэтому этот план точно не сработал.

Усик хорошо двигался, уклоняясь от сильных ударов Гловацкого, и отвечал поляку своим джебом. Украинец был быстрее и точнее Кшиштофа, который, хотя и выстоял все 12 раундов, проиграл единогласным решением судей. Они присудили победу, а вместе с ней и пояс Александру: 119:109 и дважды 117:111.

Таким образом, Усик побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда, став чемпионом мира в первом тяжёлом весе в своём 10-м поединке на профессиональном ринге. Тогда как Холифилд завоевал титул в 1986 году в 12-м поединке.

После боя Александр подчеркнул, что четко выполнял указания своего тренерского штаба, не форсировал события и сделал ставку на работу ног, скорость и джеб, что и принесло результат.

"У меня было желание закончить бой нокаутом. Просто нужно было потрудиться, Кшиштоф пропускал довольно сильные удары и выдерживал их. Это втягивало меня в рукопашную, но я сдерживался", – рассказал украинец и добавил, что готов выйти против победителя поединка Дениса Лебедева – Мурат Гассиев, в ходе которого Лебедеву предстояло защищать два чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям WBA и IBF.

Как и предсказал Усик, победа над Кшиштофом стала для него лишь первым большим шагом на пути к господству сразу в двух весовых дивизионах — сначала в крузервейте, а впоследствии и в супертяжелом.

Что касается Гловацкого, то в январе 2023 года 37-летний поляк был нокаутирован британцем Ричардом Риакпоре. Кроме того, допинг-тест Кшиштофа, проведенный после боя Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), дал положительный результат. 2 июня 2023 года UKAD выдвинуло Гловацкому обвинение. Кшиштоф отрицал, что принимал запрещенные вещества. Его дело рассмотрела независимая Национальная антидопинговая комиссия (NADP) и в ноябре 2023 года наложила на него 4-летнюю дисквалификацию, которая закончится 5 апреля 2027 года. После этого Гловацкий перешёл в ММА.

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