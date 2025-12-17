Усик признался, куда потратил заработанные деньги

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что не тратит гонорары на роскошь и быстрые удовольствия. Чемпион мира вкладывает заработанные в боксе деньги в бизнес-проекты, строительство и промышленность, рассчитывая на долгосрочный результат.

Боксер со сцены Киевского международного экономического форума отметил, что сейчас активно развивает собственный бизнес и старается выстраивать системный подход к заработку вне ринга.

Ключевым проектом для него стала компания Ready2Fight, которая занимается сопровождением спортсменов, работая как с промоутерской, так и с менеджерской и юридической стороной, а также производством спортивной экипировки. Усик подчеркнул, что важно заранее "сформировать команду" и защитить себя от рисков.

Кроме спорта, чемпион инвестирует в строительство, промышленность и финансовые инструменты. Он признался, что вкладывается в проекты в теплых регионах, завод по переработке стекла, ценные бумаги и редкие автомобили, объясняя это желанием, чтобы капитал работал.

При этом Усик подчеркнул, что ему чужда философия быстрого заработка и демонстративных трат, добавив, что "деньги должны работать", а "понты" никогда не были его целью.

