УПЛ отменила футбольные матчи из-за воздушных тревог. Все подробности

Матчи шестого тура украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и ФК "Харьков", а также "Вересом" и "Кудровкой", запланированные на 12 сентября, были перенесены на неопределенный срок из-за воздушных тревог. Решение об этом приняла УПЛ после нескольких попыток начать встречи.

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Игра в Кривом Роге должна была начаться в 13:00. Однако воздушная тревога в городе продолжалась с 11:35 до 14:35. После отбоя в УПЛ назначили новое время начала игры на 15:20, но за восемь минут до стартового свистка тревогу объявили снова. Незадолго до 17:00 было принято решение перенести встречу на неопределенный срок.

После пяти сыгранных туров ФК "Харьков" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея девять очков. "Кривбасс" располагается на 11-й позиции с одной победой, двумя ничьими и двумя поражениями.

Позже аналогичная ситуация произошла в Ровно, где не состоялся матч между "Вересом" и "Кудровкой". Игра должна была начаться в 18:00, однако воздушную тревогу объявили за десять минут до стартового свистка и дали отбой лишь в 20:18.

В турнирной таблице "Верес" идет десятым с пятью очками. "Кудровка" занимает последнее место, набрав два балла.

В конце августа из-за воздушных тревог был установлен рекорд продолжительности матча в чемпионате Украины. Встреча ЛНЗ и "Вереса" растянулась на шесть с половиной часов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2023 года в матче "Днепр-1" и "Александрии", который продолжался 4 часа 36 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе зафиксировано попадание в промышленное предприятие

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