Уникальный случай в АПЛ. Легендарный футболист дунул в свисток нокаутированного арбитра, чтобы остановить матч. Видео

Необычный эпизод произошёл в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ) между "Лестером" и "Саутгемптоном" (2:0), когда главный судья встречи Дэвид Уэбб получил травму и не смог продолжить игру. На 21-й минуте он столкнулся с форвардом "Лестера" Джорданом Айю и получил удар плечом в голову и нокаутированный упал на газон.

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Первым в ситуации разобрался нападающий "Лестера" Джейми Варди. Видя, что игра продолжается, а судья не реагирует, он схватил лежащего арбитра за руку, нашёл его свисток и самостоятельно дунул в него, тем самым остановив матч. Этот момент попал в прямой эфир и быстро разлетелся по соцсетям.

После падения Уэбб отправился в подтрибунное помещение для осмотра медиками. Восстановиться он не смог – судейство до конца встречи продолжил резервный арбитр Сэм Бэрретт.

Джейми Варди является настоящей легендой английского футбола. Несмотря на то, что он провёл за сборную Англии всего 26 матчей и забил 7 голов, в его активе множество клубных титулов.

На клубном уровне Варди поднимался с низших лиг: выигрывал Северную Премьер-лигу с "Галифаксом" (2010/11) и Национальную лигу с "Флитвудом" (2011/12). Главным успехом стала победа в Премьер-лиге с "Лестером" в сезоне 2015/16. Также он завоевал Кубок Англии (2020/21), Суперкубок Англии (2021) и дважды побеждал в Чемпионшипе (2013/14, 2023/24).

Варди становился игроком сезона АПЛ (2015/16), лучшим футболистом Англии по версии журналистов, получал "Золотую бутсу" (2019/20) и был автором лучших голов по версии BBC и Премьер-лиги. Входил в символические сборные года по версии ПФА и становился игроком года в "Лестере".

Он установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей подряд с голами – 11, а также стал самым возрастным обладателем "Золотой бутсы" в истории турнира.

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