Умер знаменитый украинский футболист-рекордсмен и тренер

В возрасте 72 лет ушёл из жизни известный украинский футбольный тренер, бывший игрок и функционер Паша Касанов. О его смерти сообщила Винницкая территориальная организация ВФСО "Колос" в социальных сетях.

Паша Намазович Касанов родился 19 января 1953 года и на протяжении многих лет был одной из ключевых фигур винницкого футбола. В игровой карьере он выступал на позиции полузащитника и запомнился высоким мастерством, самоотдачей и полной преданностью игре.

Самые яркие этапы его футбольного пути были связаны с винницкой "Нивой", в составе которой Касанов стал одним из рекордсменов клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Его имя долгие годы ассоциировалось с командой и самим футбольным движением региона.

После завершения карьеры игрока он сосредоточился на тренерской и организационной работе. Касанов активно занимался развитием детско-юношеского футбола, воспитал не одно поколение спортсменов и внёс значительный вклад в сохранение и развитие футбольных традиций Винницкой области. Также он входил в состав исполнительного комитета Винницкой областной ассоциации футбола и пользовался большим уважением в профессиональной среде.

В ВТО ВФСО "Колос" выразили соболезнования родным, близким и всей футбольной общественности, отметив, что "память о Паше Касанове навсегда сохранится среди тех, кто знал его и работал с ним".

