Умер уникальный чемпион мира по футболу и обладатель 'Золотого мяча'

Легендарный футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. Знаменитый центральный защитник выигрывал чемпионат мира в качестве игрока и в качестве тренера.

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Об этом информирует издание BILD со ссылкой на заявление семьи выдающегося спортсмена. "С глубокой печалью мы сообщаем, что муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздерживаться от вопросов", – говорится в сообщении.

Беккенбауэр, которому дали прозвище Кайзер Франц, вошел в историю мирового футбола как один из лучших центральных защитников всех времен. В составе мюнхенской "Баварии" он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, один раз – Кубок обладателей кубков, а также дважды становился обладателем "Золотого мяча".

Со сборной Германии победил на континентальном первенстве-72 и чемпионате мира-74. По окончании карьеры вновь взял "золото" ЧМ на тренерском посту национальной команды. В 2016 и 2017 годах Беккенбауэр перенес две операции на сердце.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне скончался величайший бразильский футболист и тренер Марио Загало, который первым на планете стал чемпионом мира и как игрок, и как тренер.

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