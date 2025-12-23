Умер легендарный украинский легкоатлет, с рекордом выигравший Олимпиаду

Федерация легкой атлетики Украины сообщила о смерти Анатолия Бондарчука, выдающегося спортсмена и заслуженного тренера. Чемпион Европы и Олимпийских игр 1972 года, бронзовый призер Олимпиады 1976 года, двукратным рекордсменом мира в метании молота умер на 86-м году жизни. Причины трагедии не сообщаются.

Видео дня

OBOZ.UA присоединяется к словам соболезнования семье и близким и скорбит по поводу утраты легенды украинского спорта.

Анатолий Павлович, родившийся в Староконстантинове, был одним из самых титулованных украинских метателей молота и признанных тренеров в мировой легкой атлетике. Он окончил Каменец-Подольский педагогический институт в 1963 году, тренировался в Киеве и выступал за спортивное общество "Колос".

В спортивной карьере Бондарчук стал чемпионом Европы в 1969 году, бронзовым призером континентального первенства в 1971 году и олимпийским чемпионом Игр 1972 года в Мюнхене с результатом 75,50 метра, установив олимпийский рекорд. В 1976 году он завоевал "бронзу" Олимпиады и получил звание заслуженного тренера СССР, а также был доктором педагогических наук с 1987 года. В 1969 году Бондарчук дважды обновлял мировой рекорд в метании молота, показав 74,68 и 75,48 метра.

После завершения выступлений он подготовил к Олимпийским играм 24 спортсменов, среди которых мировой рекордсмен Юрий Седых, двукратный олимпийский чемпион, Юрий Тамм, призер Олимпиад, а также Итан Кацберг, олимпийский чемпион 2024 года и чемпион мира 2023 и 2025 годов. Последние года жизни Бондарчук проживал и тренировал в Канаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!