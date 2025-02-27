Умер легендарный советский чемпион мира по шахматам

Легендарный советский, французский и российский шахматист Борис Спасский скончался на 89-м году жизни, сообщает ТАСС. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подтвердил смерть Спасского, выразив соболезнования. Он отметил, что ушла великая личность, чьи партии и творчество остаются примером для многих поколений шахматистов.

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Борис Васильевич родился в Ленинграде. Стал гроссмейстером в 1955 году и заслуженным мастером спорта СССР в 1965 году. Спасский прославился как 10-й чемпион мира по шахматам, выиграв титул в 1969 году и удерживая его до 1972 года.

Спасский начал свою карьеру в шахматах с ярких успехов, выиграв чемпионат мира среди юношей в 1955 году и пройдя отбор в турнир претендентов. Однако ему не удалось победить в два последующих претендентских турнира. В 1966 году он встретился с Тиграном Петросяном в матче за титул чемпиона мира, но потерпел поражение. В 1969 году, спустя три года, он победил Петросяна в матче за мировое первенство и стал чемпионом мира. В 1972 году он уступил титул Роберту Фишеру в историческом матче.

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию. Он продолжал выступать на высоком уровне до конца 1980-х годов. После смерти Василия Смыслова в 2010 году Спасский стал старейшим живущим шахматным чемпионом мира.

Начав карьеру с атакующего и комбинационного стиля, Спасский со временем значительно улучшил свой дебютный репертуар, позиционное мастерство и технику игры в эндшпиле, став универсальным и исключительным игроком.

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