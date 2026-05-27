Умер известный украинский футболист, трижды становившийся призером чемпионата страны

На 59-м году жизни умер бывший украинский футболист Сергей Думенко, выступавший на позиции нападающего и полузащитника и завоевавший призовые места чемпионата Украины в составе "Днепра", сообщил в Facebook украинский историк и статистик футбола. Смерть наступила на фоне осложнений после ранее перенесенного инфаркта.

Видео дня

Думенко стал известен по выступлениям за "Днепр" в начале 1990-х годов, когда команда боролась за ведущие позиции в украинском чемпионате. Вместе с клубом он становился серебряным призёром сезона 1992/1993, а также дважды выигрывал бронзовые медали в 1992 году и сезоне 1994/1995.

Всего за основной состав "Днепра" футболист провёл 82 официальных матча во всех турнирах и забил 18 голов. В чемпионате Украины он сыграл 68 встреч и отметился 13 мячами, в Кубке страны провёл 13 матчей и забил 4 гола, ещё 3 игры пришлись на еврокубки.

За карьеру Думенко выступал не только за "Днепр", но и за ряд других клубов в Украине и за рубежом, включая "Таврию", "Полиграфтехнику", "Мариупольский "Металлург", а также команды из Израиля, Беларуси и России.

После завершения игровой карьеры он продолжал оставаться в футболе, участвовал в ветеранских матчах и занимался развитием инфраструктуры, самостоятельно занимаясь созданием и обустройством футбольных площадок в разных регионах страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!