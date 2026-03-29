Украины выиграла 'золото' Кубка мира по артистическому плаванию. Видео фантастического выступления и гимна на награждении

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала первую награду в сезоне Кубка мира. Украинки победили в командных соревнованиях в Париже и взяли "золото" в акробатической группе.

Заключительный старт на этапе в Париже Украина провела в командной дисциплине. В составе выступили Мария и Ульяна Гринишины, Владислава Кочерба, Елизавета Лимар, Дарья Мошинская, Амелия Волынская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.

Украинская команда представила новую программу под названием "Повелитель духов". Обновленный состав впервые исполнил ее в этом сезоне, сделав акцент на сложных акробатических элементах, в том числе многоуровневых платформах, где спортсменки поднимают партнерш над водой и выполняют синхронные выбросы и фиксации.

Сложность программы составила 22.6370 балла, что стало вторым показателем среди семи участниц. Выше оценку получила только Италия. При этом Украина показала лучший результат за исполнение — 118.6235 балла и удержалась среди лидеров за счет чистоты выполнения ключевых элементов, включая финальную платформу, которая была выполнена без ошибок и стала одной из решающих в оценке судей.

Основная борьба за "золото" развернулась с Италией. Соперницы превысили отметку в 200 баллов, однако потеряли часть очков в одном из сегментов программы и не смогли превзойти результат украинок.

Эта награда стала для Украины первой на уровне Кубка мира в текущем сезоне. В последний раз украинские спортсменки поднимались на пьедестал в апреле 2025 года на этапе в Египте, где завоевали три медали.

Также это первое "золото" Украины на Кубке мира за последний год. В акробатических группах команда ранее побеждала схожим составом, в котором остались Ульяна Гринишина, Дарья Мошинская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.

Следующий этап Кубка мира пройдет в китайском Сияне с 1 по 3 мая.

