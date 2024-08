Украинскую спортсменку-красавицу, которая без результата вылетела с Олимпиады-2024, 'принудительно отправили на перезагрузку'. Фотофакт

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже, решила восстановиться на отдыхе. 26-летняя уроженка Бахмута у себя в соцсетях выложила фотографию с берега водоема, похваставшись началом "перезагрузки".

"Если вы видите спортсмена в купальнике в Instagram, это означает только одно – его отправили на перезагрузку. Возможно даже принудительно. Поэтому Welcome to the Offseason Stories", – подписала кадр спортсменка.

Кроме того Юля призналась, что для нее стало открытием то, что отдыху также надо учиться.

"Мозг саботирует, хочет тренироваться, соревноваться и по кругу. Но это чуть позже", – добавила Левченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко на Олимпиаде-2024 не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту. Наша соотечественница вылетела с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

Отметим, что Юлия Левченко вошла в топ-15 самых сексуальных спортсменок Олимпийских игр-2024.

