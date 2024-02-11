Сборная Украины по биатлону сняла четырехкратного чемпиона Европы с гонки чемпионата мира

Украинский биатлонист Артем Прима не выйдет на старт гонки преследования на чемпионате мира, который в эти дни проходит в чешском городе Нове Место. Как сообщает "Суспильне.Спорт", со ссылкой на главного тренера национальной биатлонной сборной Юрая Санитры, 36-летний четырехкратный чемпион Европы пропустит пасьют.

По словам Санитры сборная Украины сосредоточится на выступлениях в индивидуальной гонке (14 февраля), а также на эстафетах (одиночной и классической).

Как сообщал OBOZ.UA, Прима накануне в спринте финишировал на 60-м месте, квалифицировавшись в гонку преследования.

Напомним, что Артем Прима провел провальную гонку с массовым стартом на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольц/Антерсельве. 36-летний уроженец Чернигова отстал от победителя более чем на 5 минут, финишировав на последнем, 30-м месте.

7 февраля на старте ЧМ, Артем вместе с Дмитрием Пидручным, Юлией Джимой и Ириной Петренко принимал участие в смешанной эстафете. Прима начинал гонку, но выступил неудачно, сделав два неточных выстрела и отбросив команду сразу на 45 секунд.

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