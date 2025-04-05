Украинский супертяж одним ударом в 1-м раунде выиграл нокаутом чемпионский бой. Видео

Знаменитый украинский кикбоскер Роман Крыкля (42-7-1) добыл эффектную победу в главном бою шоу ONE Fight Night 30 по тайскому боксу (муай-тай). На стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке (Тайланд) 33-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) нокаутировал британца Линдона Ноулза.

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Украинский супертяжеловес одержал пятую подряд победу нокаутом и получил свой третий подряд бонус в размере $50 тысяч за эффектное выступление. Бой продлился менее трёх минут — за 51 секунду до конца первого раунда Крыкля мощным ударом отправил в нокаут трехкратного чемпиона мира WBC по муай-тай, не оставив тому ни единого шанса.

Перед боем Ноулз уверял, что остановит украинца и завоюет титул, но в реальности не сумел оказать серьезного сопротивления. Это поражение стало одним из самых быстрых в карьере британца.

Крыкля не проигрывает с февраля 2018 года и продолжает уверенно удерживать статус одного из самых доминирующих бойцов в ONE Championship.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го Роман нокаутировал чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Алекса Робертса из Австралии.

2 года назад Крыкля защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 102 кг).

На турнире One Championship в Сингапуре наш соотечественник эффектно расправился с претендентом из Румынии Андреем Стойку, победив единогласным решением судей.

Роман Крыкля — профессиональный кикбоксер из Украины, чемпион мира по версиям K-1, A1, Kunlun Fight и TNA в различных весовых категориях.

С 6 лет Роман начал заниматься в спортивном клубе "Буровик" под руководством Валентина Кожушко. С 10 лет он участвовал в соревнованиях по кэмпо-карате и кикбоксингу, становясь чемпионом Украины среди детей. В 2008 году он стал чемпионом Украины по кикбоксингу среди юношей и получил звание мастера спорта.

Роман продолжил тренировки в Харькове, совершенствуя свои навыки в кикбоксинге и боксе. Во время учёбы в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете он четырежды становился чемпионом Украины среди студентов по кикбоксингу. В 2010 году он завоевал серебро в тайском боксе среди любителей.

С 2011 года Роман начал профессиональную карьеру в кикбоксинге и муай-тай,

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