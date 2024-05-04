Украинский голкипер забил невероятный гол ударом через все поле. Видео

17-летний украинский голкипер бразильского клуба "Атлетико Паранаенсе" U-20 Максим Воронов забил свой первый гол за новый клуб. Харьковчанин, который в марте прошлого года перешел из "Металлиста", отметился фантастическим ударом в 10-м туре Лиги Паранаенсе" U-20 против PSTC U-20.

В один из игровых моментом футболисты PSTC U-20 попытались организовать быструю контратаку. Воронов далеко выбежал из рамки и мощно "выстрелил" в сторону ворот соперника.

Мяч перелетев всех игроков предательски ударился перед вратарем PSTC, после чего влетел в сетку. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:2.

До этой игры обе команды с 6 победами, 1 ничьей и 1 поражением лидировали в турнирной таблице.

Отметим, что у Максима четырехлетний контракт с "Атлетико".

Украинец еще в 2022 году участвовал в некоторых матчах клуба, однако смог официально оформить сотрудничество лишь в 2023-м.

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