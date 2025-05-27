Украинский футболист отказался петь гимн Украины и брать желто-синий флаг, объяснив свой поступок

Капитан клуба Первой лиги Украины "Эпицентр" Андрей Беженар подтвердил, что принципиально не поет гимн и не надевает государственный флаг перед матчами. 33-летний уроженец Черновицкой области объяснил это своими религиозными убеждениями — футболист является членом организации "Свидетели Иеговы".

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Согласно убеждениям этой религиозной группы, участие в патриотических церемониях противоречит учению Библии. В частности, Свидетели Иеговы не поют гимны, не поднимают флаги и не клянутся в верности государству. Кроме того, в их учении традиционный спорт нередко считается разновидностью азартных игр, несовместимой с верой.

Беженар и раньше избегал исполнения гимна, но впервые открыто подтвердил причины своего поведения. В прошлом сезоне полузащитник провёл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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