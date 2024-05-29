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Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
7,9 т.
Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины

110 украинских шахматистов после начала полномасштабного вторжения сменили паспорта и перешли в другие страны, сообщает Tribuna. 66 из них сейчас 18-летние или младше. Среди остальных сорока четырех 18 шахматистов, которым меньше 23 лет.

Среди тех, кто изменил гражданство – Кирилл Шевченко, перешедший в Румынию, он сейчас имеет рейтинг 2677, это 57 место в ФИДЕ. В 2021 году Шевченко, еще выступая за Украину, вынудил россиянина бросаться фигурами на чемпионате мира.

Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины

Также среди отказавшись от документа с тризубцем Семен Митусов (Норвегия, 2477), Пен Ли Мин (Швейцария, 2544), Виталий Сивук (Швеция, 2551), Платон Гальперин (Швеция, 2547).

Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины
Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины
Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины
Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины

14-летний Тихон Черняев в 2022 году начал выступать за Германию, но через год вернулся к игре за Украину.

За 110 украинцев, сменивших федерации, организация получила 54 250 евро. Больше всего – по 5 тысяч евро – за Шевченко, Гальперина и Сивука.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году украинский шахматист Роман Хитрич из Бердичева (Житомирская область) погиб, освобождая Украину от оккупантов на Сватовском направлении на Луганщине. 43-летний Хитрич был кандидатом в мастера спорта, судьей и тренером.

Роман Хитрич

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