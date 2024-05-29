Украинские шахматисты массово отказались от гражданства Украины

110 украинских шахматистов после начала полномасштабного вторжения сменили паспорта и перешли в другие страны, сообщает Tribuna. 66 из них сейчас 18-летние или младше. Среди остальных сорока четырех 18 шахматистов, которым меньше 23 лет.

Среди тех, кто изменил гражданство – Кирилл Шевченко, перешедший в Румынию, он сейчас имеет рейтинг 2677, это 57 место в ФИДЕ. В 2021 году Шевченко, еще выступая за Украину, вынудил россиянина бросаться фигурами на чемпионате мира.

Также среди отказавшись от документа с тризубцем Семен Митусов (Норвегия, 2477), Пен Ли Мин (Швейцария, 2544), Виталий Сивук (Швеция, 2551), Платон Гальперин (Швеция, 2547).

14-летний Тихон Черняев в 2022 году начал выступать за Германию, но через год вернулся к игре за Украину.

За 110 украинцев, сменивших федерации, организация получила 54 250 евро. Больше всего – по 5 тысяч евро – за Шевченко, Гальперина и Сивука.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году украинский шахматист Роман Хитрич из Бердичева (Житомирская область) погиб, освобождая Украину от оккупантов на Сватовском направлении на Луганщине. 43-летний Хитрич был кандидатом в мастера спорта, судьей и тренером.

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