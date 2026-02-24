Украинские баскетболисты начали подготовку к матчам отбора ЧМ-2027 с Испанией: назван состав

Мужская сборная Украины по баскетболу провела первые тренировки в Риге, начав подготовку к матчам квалификации чемпионата мира-2027 против сборной Испании.

Национальная команда уже дважды потренировалась на площадке Xiaomi Arena, которая 27 февраля в 15:00 будет принимать номинально домашний матч нашей сборной против испанцев(билеты здесь).

Команда провела первую тренировку в понедельник вечером, а также утреннюю тренировку 24 февраля, в которой приняли участие 13 игроков. К сожалению, не помогут команде в предстоящих матчах защитник Иссуф Санон и центровой Максим Кличко, которые получили травмы в составе своих клубов. Зато уже сегодня присоединится к сборной бигмен "Днепра" Даниил Сипало.

Таким образом, к матчу против Испании будут готовиться 14 игроков: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Денис Лукашов, Илья Тыртышник, Александр Липовый, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев, Даниил Сипало.

У украинской сборной перед первым матчем против Испании будет еще три вечерних тренировки, в рамках которых продолжит подготовку к предстоящим поединкам. Напомним, Украина и Испания завершили первое игровое окно квалификации чемпионата мира-2027 с двумя победами в двух матчах.

Второй матч текущего игрового окна наша команда сыграет также против Испании 2-го февраля в городе Овьедо. Трансляцию обоих матчей смотрите на телеканале "Суспильне Спорт".

